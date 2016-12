Ca y est les chalets de Noël sont sur le Cours Mirabeau !

Les lignes M1, M2 et M3 ne pourront emprunter le Cours Mirabeau, elles seront déviées du 10 novembre au 30 décembre 2016.

Itinéraires de déviations :

Ligne M1:

Direction La Torse : Après l'arrêt Rotonde Poste elle empruntera le tour de ville, le boulevard des Poilus puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Ecole Militaire.

Arrêts non desservis : Rotonde Mirabeau, Mirabeau et Forbin

Arrêts de report : Rotonde Poste, Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Roi René, Gambetta et Ecole Militaire

Direction Cité du Livre: Après l'arrêt Ecole Militaire elle empruntera la rue de la Mule Noire, la rue d'Italie, la rue Cardinale, l'avenue Victor Hugo puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Gare Routière Belges.

Arrêts non desservis : Forbin, Cours Mirabeau, Rotonde Mirabeau

Arrêts de report : Ecole Militaire, Gare Routière Belges, Rotonde Victor Hugo, Italie, Musée Granet.

Ligne M2 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Forbin, Cours Mirabeau, Rotonde Mirabeau dans les deux sens de circulation.

Ligne M3 :

Direction Piscine Yves Blanc : Après l'arrêt Rotonde Bonaparte elle empruntera le tour de ville puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Gambetta.

Arrêts non desservis : Rotonde Mirabeau, Mirabeau, Forbin, Italie, Musée Granet.

Arrêts de report : Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Roi René, Gambetta.

Merci de votre compréhension.