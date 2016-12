Envia - Jusqu'au 15/01/2017.

Date : A PARTIR DU 6 DECEMBRE 2016

Lignes concernées : AGGLOS 10-20-30

AGGLO 10 en direction de SALIN

AGGLO 20en direction de G. PERI

AGGLO 30 en direction de ST MARTIN

La prise en charge et la dépose des voyageurs sont déplacées vers les abribus du couloir central (et non plus devant l’agence Envia