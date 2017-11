Ulysse - Jusqu'au 15/04/2018.

Du jeudi 2 novembre, et durant toute la période des travaux estimée jusqu'au mois d'avril 2018, les lignes 1, 2 et 3 du réseau Ulysse ne pourront desservir l'Arrêt La Fontaine. Merci de vous reporter aux arrêts Hôtel de ville et Guy Moquet.

Merci de votre compréhension.

Centrale de mobilité: 04.42.77.07.07