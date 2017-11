Cartreize - Jusqu'au 10/11/2017.

En raison de travaux sur la commune de Cadolive, les courses retours des transports scolaires C615 et C616 vont être impactées. Les arrêts Cadolive - Armel Maroc et Cadolive - Bel Air ne pourront être desservis, les élèves seront déposés à l’arrêt Cadolive – l’Ortolan, et pris en charges par la commune.

L'arrêt Peypin - Les Oliviers ne pourra être desservi, les élèves seront déposés à l'arrêt Peypin - Auberge Neuve.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée