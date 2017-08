Ulysse - Jusqu'au 03/09/2017.

A compter du lundi 24 juillet, la Navette Côte Bleue ne desservira plus les arrêts suivants: L'Escaillon-F. Turcan-Calmette et Guerin et Saint-Pierre. La clientèle est invitée à emprunter la ligne 30 du réseau Ulysse qui assure une desserte régulière entre le centre-ville de Martigues et les plages de Carro-La Couronne.

Merci pour votre compréhension,

04.42.77.07.07