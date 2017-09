RTM - Jusqu'au 12/09/2017.

Dès 9h30 et 10h30, 2 rassemblements sont prévus : place de la Joliette et Vieux Port. Les manifestants devraient se regrouper sur le Vieux Port pour défiler en direction de place Castellane via La Canebière, cours Lieutaud et boulevard Baille.

De possibles perturbations sont à prévoir sur les lignes de ces secteurs et en fonction de l'évolution de la manifestation, différentes dispositions peuvent être envisagées et d'autres lignes sont susceptibles d'être impactées.



Détail des perturbations en temps réel en cliquant ici ou sur www.rtm.fr