Ulysse - Jusqu'au 22/11/2017.

A partir du lundi 13 novembre et pour une durée indéterminée, en raison d'actes répétés d'incivilité, les lignes 22 et 28 ne desserviront plus l'arrêt Aigues Douces de 18h à 20h30.

Les usagers sont invités à se reporter l'arrêt Turenne pour la ligne 22 et Nicotra pour la ligne 28.

Merci de votre compréhension.