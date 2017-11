Les Bus de l'Etang - Jusqu'au 04/12/2017.

Chers voyageurs,

Suite à des travaux sur la commune de Berre l'Etang à compter du 28 novembre :

Arrêts non-desservis pour la ligne 14 :

- Place du souvenir Français

- Le Drignon

Arrêts de report pour la ligne 14

-Jean Monnet

ATTENTION : arrêts « Petit Prince », « Piscine C. Jouve », « Port A. Samson », ne seront desservis que « coté Ville » et non « Etang ».

Arrêts non desservis sur le circuit 99 :

-Place du souvenir Français

-Le Drignon

-Port Albert Samson

-Mistral

Merci de votre compréhension,