RTM - Jusqu'au 02/09/2017.

2eme évolution

Suite à ces actes d'incivilités et par mesure de sécurité, nous vous informons d'un arrêt d'exploitation sur l'ensemble des lignes du dépôt Arenc : Bus B2, 25, 28, 30, 35, 36, 38, 70, 72, 82/82S, 88, 95, 96.

Les lignes de Bus 27-31-97 (dépôt La Rose) sont modifiées :

- Bus 27 et 31 : terminus Lycée St Exupéry et Les Aygalades déplacés à l'arrêt St Joseph Les Lions

- Bus 97 : desserte de la boucle ''La Solidarité" non effectuée

Le trafic est normal sur le reste des réseaux Bus, Métro et Tramway.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

