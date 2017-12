RTM - Jusqu'au 02/12/2017.

En raison des mauvaises conditions climatiques, la RTM modifié le service de ces lignes

Dispositif actuel

Bus B2 : terminus Vallon des Tuves déplacé à l'arrêt St Antoine (terminus de la ligne 25)

Bus 5 : terminus La Parade déplacé à Chateau Gombert (Poste)

Bus 22 : terminus provisoire Morgiou Arnaud et Seigneurie déplacé à Beauvallon

Bus 24-48 : terminus Luminy et Clairval déplacé à la Rouvière

Bus 25 : terminus St Antoine déplacé à St André

Bus 30 : terminus La Savine déplacé au Vallon des Tuves

Bus 37 : terminus La Batarelle déplacé au rd-pt de l'avenue Guynemer

Bus 38 : av G.Braque non desservie (itinéraire modifié par Carrefour Le Merlan)

Bus 96 : terminus Hôpital Nord desservi directement par les Fabrettes

(Vallon D'Ol, ch de la Bigotte et des Bourrély non desservis)

Bus 97 : terminus Hôpital Nord déplacé à St Antoine (terminus de la ligne 25)

Ces modifications sont susceptibles d'évoluer aussi nous vous conseillons de consulter réguliérement votre info trafic

Les itinéraires seront rétablis si les conditions de circulation le permettent.