RTM - Jusqu'au 06/09/2017.

Afin de permettre le bon déroulement de ce tournage, la RTM modifie l'itinéraire de cette ligne de 9h00 à 19h00

- en direction du terminus "Métro St Just" par les boulevards : Jardin Zoologique, Philipon, Montricher, place Leverrier et bd C.Flammarion

1 arrêt non desservi : Cassini

en direction du terminus "Le Pharo" par place Leverrier, bd Montricher, rue Esperandieu et bd de la Libération

3 arrêts non desservis : Cassini, Métro 5 Avenues, Libération Dormoy

Plan de la ligne