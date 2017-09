RTM - Du 13/09/2017 au 13/09/2017

Afin de faciliter ce tournage, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes de 13h30 à 18h00 :



Bus 60 : modifié dans les 2 sens à partir du Quai du Port par avenue Saint Jean, rue Caisserie, place du Mazeau, Grand Rue, rue Bonneterie et reprise de l'itinéraire quai du Port.

Arrêts non desservis : Hôtel de Ville, Quai du Port, Capitainerie.

Bus 82 : modifié dans les 2 sens :

- en direction du terminus Pharo Catalans à partir du quai de La Joliette par bd des Dames, rue Ste Barbe, rue H.Barbusse, rue Bir-Hakeim, rue des Fabres, rue Albert 1er, La Canebière et reprise de l'itinéraire quai de La Fraternité.

Arrêts non desservis : Gare Maritime Internationale, La Major, MuCEM St Jean, Capitainerie, Quai du Port, Hôtel de Ville.

- en direction du terminus Euromed Arenc à partir de La Canebière par rue Albert 1er,rue des Fabres, rue H.Barbusse, rue Ste Barbe, av C.Pelletan, demi-tour Place Marceau, av Camille Pelletan, bd des Dames et reprise de l’itinéraire quai la Joliette.

Arrêts non desservis : Hôtel de Ville, Quai du Port, Capitainerie, MuCEM St Jean, La Major, Gare Maritime Internationale, Hangar J1.

Bus 82S : modifié dans les 2 sens à partir du bd Charles Nédelec par rue Ste Barbe, rue H.Barbusse, rue Bir-Hakeim, rue des Fabres, rue Albert 1er, La Canebière et reprise de l'itinéraire quai de la Fraternité.

Arrêts non desservis : Métro Jules Guesde, Dames République, Dames Schuman, Hangar J1, Gare Maritime Internationale, La Major, MuCEM St Jean, Capitainerie, Quai du Port, Hôtel de Ville.

