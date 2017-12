RTM - Du 07/12/2017 au 12/12/2017

Le centre du village d’Allauch devient piétonnier et le temps de cette festivité et de ses préparatifs, la RTM s'adapte et déplace le terminus "Allauch", commun aux trois lignes, au rond-point de Saint Roch, à partir de minuit dans la nuit de mercredi 6 à jeudi 7 décembre jusqu'au mardi 12 décembre à 16h00.

Plans des lignes 144 - 144Jet et 145