RTM - Jusqu'au 14/11/2017.

La gêne occasionnée par cet ensemble routier bloqué sur la chaussée, nous oblige à modifier l'itinéraire de ces lignes dans les deux sens jusqu'à la fin de l'intervention des services concernés :

- en direction du terminus "Métro La Timone" à partir de la rue Saint Pierre par avenue Désiré Bianco, chemin de l'armée d'Afrique et reprise de l'itinéraire rue Saint Pierre.



- en direction des terminus "Eoures", "Les Camoins", "La Treille" et "La Solitude" à partir de la rue Saint Pierre par chemin de l'armée d'Afrique, boulevard Jean Eugène Cabassud, boulevard Mireille Lauze, rue d'André Bardon, avcenue Florian, avenue Désiré Bianco et reprise rue Saint Pierre.

4 arrêts non desservis : St Pierre Godchot, St Pierre Ste Thérès, St Pierre, St Pierre Petite Porte, St Pierre Jeannette.

Plan Bus 12/12B/12S - Plan Bus 40