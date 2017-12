Les Bus de l'Etang - Jusqu'au 03/12/2017.

Chers voyageurs,

Aujourd'hui, samedi 2 décembre, 12h30, les bus de la ligne ZENIBUS, 4,5,6,7,8,9,10,11,12, les services de transport à la demande ICIBUS A, B, C, D, G, des lignes 13, 14 recirculent normalement : seules les lignes 1,2,les services ICIBUS E, F et ICIBUS + des Pennes Mirabeau ne circulent pas pour le moment et jusqu'à nouvel ordre.

Prochain bulletin à 14h30.

Merci pour votre compréhension

L'équipe commerciale Les Bus de l' Etang