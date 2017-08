Aix en Bus - Publié le 31/08/2017

Pendant toute la durée des travaux de l'Aixpress, ils ont pour mission de vous accompagner et vous guider sur le terrain. Reconnaissables à leur tenue jaune et bleue, aux couleurs de l'Aixpress, ils se déplacent sur le réseau et vous accompagnent pour rendre moins difficiles les modifications d'itinéraires. N'hésitez pas à les interpeller !