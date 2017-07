Aix en Bus - Jusqu'au 20/07/2017.

En raison de travaux rue Lucien Gautier, les lignes 19 et M3 seront déviées à partir du mercredi 28 juin 2017 et jusqu'à la fin des travaux (environ 10 jours).

Travaux rue Lucien Gautier : lignes 19 et M3 déviées

La lignes 19 est déviée par l'Allée des Cigales.



La ligne M3 est déviée par le Cours Gambetta.



Pour emprunter ces lignes vous pouvez vous reporter aux arrêts St Jérôme ou Ste Anne.





Merci pour votre compréhension.