Aix en Bus - Jusqu'au 19/07/2017.

En raison de travaux rue Chaudon les lignes 4, 14 et 20 seront déviées par la RD 9, du 10 au 19 juillet 2017.



Itinéraire de déviation :

Ligne 4 : Direction Pôle d'Activités : les arrêts Couton, Mairie des Milles et Gare des Milles ne sont pas desservis.

Vous pouvez vous reporter aux arrêts St Joseph, Angenot ou Requier.



Ligne 14 : Direction Aérodrome : les arrêts Couton et Mairie des Milles ne sont pas desservis.

Vous pouvez vous reporter aux arrêts St Joseph, Angenot ou Gare des Milles.



Ligne 20 : Direction Pôle d'Activités : les arrêts Couton, Mairie des Milles et gare des Milles ne sont pas desservis.

Vous pouvez vous reporter aux arrêts St Joseph, Angenot ou Requier.



Merci de votre compréhension.