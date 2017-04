En raison de travaux la circulation sur le boulevard Emile Zola est en sens unique.

Les lignes 21-23-25 et M4 seront déviées du lundi 10 avril 2016 jusqu'à la fin des travaux (environ 2 mois).

Itinéraire de déviation :

Lignes 23 et 25 :

Directions Parc Rigaud et Grande Terre : Après l'arrêt Bellegarde elles emprunteront l'avenue Jules Isaac, puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Parc Relais Route des Alpes.

Arrêts non desservis : Zola, Moulin, Espérantistes

Arrêts de report : Bellegarde, Violette, les Trois Moulins, Amandiers, Espérantistes

