RTM - Du 25/06/2017 au 25/06/2017

Pour permettre le bon déroulement de cette journée d'animations culturelles et de la piétonisation partielle de La Canebière, entre la rue Albert 1er et les Réformés, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes:

De 10h00 à 19h00 :

Bus 81 : service de navettes :

- entre le terminus Le Pharo et Canebière Bourse

- entre le terminus Métro St Just et le Métro 5 Avenues

De 15h00 à 18h00 :

Tram T2 : circule uniquement entre La Blancarde et Réformés Canebière

Tram T3 : circule entre Arenc le Silo et Belsunce Alcazar et entre Cours St louis et Castellane.

A noter : tous les arrêts sont desservis, la correspondance entre les stations Belsunce Alcazar et Cours St Louis s'effectue à pied.