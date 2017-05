RTM - Du 08/05/2017 au 08/05/2017

Pour le bon déroulement de cette cérémonie, la RTM modifie le service de ces lignes :

De 8h30 à 12h00

Tram T2 : service partiel entre les stations La Blancarde et Réformés Canebière.

Plan de ligne modifié

Bus 74 : terminus Thiers Réformés ramené à l'arrêt Place J. Jaurès.

Plan de ligne modifié

De 8h30 à 18h30

Bus 81 : service de navette entre Métro St Just et Métro 5 avenues et entre Le Pharo et Canebière Bourse.

Plan de ligne modifié