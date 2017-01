Ulysse - Jusqu'au 31/01/2017.

A partir du lundi 16 janvier, en raison de la suppression de l'arrêt Capeau-Tante Marie, dans les deux sens de circulation, les lignes 7 et scolaires ne desserviront plus cet arrêt. Les arrêts de report sont "Capeau Romain" et "Capeau Cades".

Merci pour votre compréhension,

Centrale de mobilité: 04.42.77.07.07