Ulysse - Jusqu'au 29/04/2017.

Samedi 29 avril*, en raison du carnaval d'Istres, les arrêts suivants ne seront pas desservis toute la journée, La Salle et Gare routière. Les usagers sont invités à se reporter sur les arrêts CEC (lignes 1, 6, 7, 8, 25 et 29) ou Coutarel (lignes 9 et 1).

Attention, à partir de 13h00, la ligne 8 ne desservira pas les arrêts Mouettes, Aupierre, Cros de la Carrière, Arnalyses, Sainte-Catherine et Clinique. La navette Circé desservira uniquement les arrêts : Gare SNCF, Halle polyvalente, La Poutre, Jean Moulin. L'arrêt Gare routière est reporté à Coutarel.

Merci pour votre compréhension.

Centrale de mobilité: 04.42.77.07.07

* Carnaval reporté au dimanche 30 avril, en cas d'intempéries.