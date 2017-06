Aix en Bus - Jusqu'au 24/06/2017.

Samedi 24 juin 2017 aura lieu la course nocturne de Puyricard, les lignes 11, 12 et 13 seront déviées de 18h à 20h (ou fin de la manifestation).



Itinéraire de déviation :



Ligne 11 :

Elle effectuera son terminus et son départ à l'arrêt Erables.

Arrêts non desservis : Puyricard Fêtes, Mairie, Maurel, Les Camus, I.A.E, Quille et Village du Soleil



Ligne 12 :

Direction Couteron Eglise : Après l'arrêt La Coquillade elle empruntera la route du Puy St Réparade puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt D9.

Direction Rotonde Bonaparte : Après l'arrêt D9 elle empruntera la route du Puy St Réparade puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt La Coquillade.

Arrêts non desservis : Verte Campagne, Palerne, De Régis, Puyricard Fêtes, San Peyre, Rostolane

Arrêts de report : D9, Réparade et La Coquillade



Ligne 13 :

Direction Le Tholonet : Après l'arrêt Puyricard Centre elle empruntera l'avenue Pierre Gay, l'avenue San Peyres puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De Regis.

Direction Puyricard Centre : Itinéraire habituel

Arrêts non desservis : Puyricard Fêtes

Arrêt de report : De Régis, Puyricard Centre



Merci de votre compréhension