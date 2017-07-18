Trafic transport en commun : Réseaus Métro-Bus et Ligne de Nuit modifiés le 22/07, Tour de France

Perturbation

RTM - Du 22/07/2017 au 23/07/2017

Lignes concernées : Métro M1/M2 et Bus 19-21-22-23-41-44-45-47-49-54-55-57-60-61-72-73-80-81-82/82S-83-84-518-521-540-582-583
 
Afin de permettre le bon déroulement de cette épreuve cycliste, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes du début à la fin de service.
 
Vous pouvez consulter dès à présent le dispositif complet ici ou en cliquant sur le bouton "+ d'infos rtm.fr".
 

 

Ligne(s) concernée(s)