RTM - Du 14/01/2017 au 15/01/2017

Pour permettre le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture et des différentes animations prévues, la RTM modifie le service de ces lignes :



De 15h30 à la fin de service

Métro M1 et M2 : service renforcé avec une fréquence de 4 minutes en moyenne jusqu'à 0h30 (derniers départs).

Fermeture des stations Vieux Port, Colbert et Jules Guesde.

Tram T1 : service renforcé avec une fréquence de 6 minutes en moyenne jusqu'à 0h38 (dernier départ de Noailles).



Tram T2 : service renforcé avec une fréquence de 6 minutes en moyenne jusqu'à 0h30 (dernier départ des Réformés) et circulation interrompue entre les stations Sadi Carnot et Réformés Canebière.

- dernier départ de La Blancarde pour Arenc Le Silo : 14h58

- dernier départ d'Arenc Le Silo : 15h28



Tram T3 : service interrompu.

- dernier départ de Castellane : 14h56

- dernier départ d'Arenc Le Silo : 15h08



Ferry-Boat : pas de service pour la journée.





Réseau Bus de 15h00 à la fin de service

Bus 41 : terminus Canebière Bourse déplacé à l'arrêt Paradis Sylvabelle.



Bus 49 : terminus Canebière Bourse déplacé à la Joliette.

Bus 55-57-60-61-80 : terminus Canebière Bourse, MuCEM St Jean, Joliette déplacés à Estrangin Puget.

Bus 81 : terminus Le Pharo déplacé Métro 5 Avenues.

Bus 83 : terminus Canebière Bourse déplacé à l’arrêt Estrangin Puget et itinéraire modifié :

- en direction du terminus provisoire Estrangin Puget par rue du commandant Surian et crs Pierre Puget.

- en direction du terminus Rond-Point du Prado par crs Pierre Puget, pl de la Corderie, bd de la Corderie et av de la Corse.



De 15h00 à 18h00

Bus 82 : terminus Pharo Catalans déplacé à Canebière Bourse et modifié :

- en direction d’Euromed Arenc par les rues des Fabres, H.Barbusse, Ste Barbe, av C.Pelletan, R.Salengro, bd Mirabeau et de Paris.

- en direction du terminus provisoire Canebière Bourse à partir du Quai de la Joliette par pl. de la Joliette, bd de Dunkerque, rue Pontevès, bd de Paris, pl. Marceau, av C.Pelletan, rues Ste Barbe, H.Barbusse et Bir-Hakeim.



Bus 82S : terminus Pharo Catalans déplacé à Canebière Bourse et modifié dans les 2 sens par les rues des Fabres, H.Barbusse, Ste Barbe et bd C.Nedelec.



De 18h00 à la fin de service

Bus 31-32 : terminus Canebière Bourse déplacé à Réformés Canebière.



Bus 82 : pas de service

Bus 82S : service partiel entre Euromed Arenc et Gare Saint Charles

- en direction D'Euromed Arenc par les avenues du General Leclerc, C. Pelletan, R. Salengro, les bds Mirabeau et de Paris.

- en direction de Gare St Charles par bd de Paris, av C.Pelletan et reprise de son itinéraire bd C.Nedelec.



Bus 70-89-97 : terminus Canebière Bourse déplacé à Métro Bougainville.

Lignes de Nuit

Le terminus habituel de la rue des Fabres est déplacé du début à la fin de service :

Lignes 509 – 533 – 582 : Réformés Canebière

Lignes 518 – 521 – 540 - 583 : Castellane

Lignes 526 – 530 – 535 : Bougainville



Le service est renforcé sur toutes les Lignes de Nuit (y compris B3 et 145) comme suit :

- du début de service à 22h00 : 1 Bus toutes les 30 minutes

- de 22h00 à la fin de service : 1 Bus toutes les 20 minutes



Parkings Relais : ouverture prolongée jusqu'à 1h30 pour les P+R suivants :

La Rose, Frais Vallon, Saint Just, La Timone, Louis Armand (avec gardien), La Fourragère (avec gardien), Vallier, Sainte Marguerite Dromel, Teissere Dromel et Bougainville.