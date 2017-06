Envia - Jusqu'au 31/08/2017.

Communiqué de presse Transdev Arles

Le réseau Envia a été interrompu lundi 12 juin vers 17h30 en raison d’une agression physique envers un conducteur. Depuis le début du mois de juin, le service de transport public a été fortement perturbé par deux jets de projectiles et trois agressions envers des conducteurs. ACCM et Transdev Arles refusent ces comportements remettant en cause la sécurité des personnels de conduite et celle des usagers.

Garant de la bonne exécution du service public, ils se sont toujours engagés à déposer plainte et à poursuivre en justice les fauteurs de troubles. En parallèle, des actions de prévention et de surveillance sont mises en place conjointement par les acteurs du transport public et les forces de l’ordre.

Nous vous rappelons que toute prise en charge et dépose de voyageurs sont strictement interdites en dehors des arrêts matérialisés.