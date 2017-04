Ulysse - Jusqu'au 30/04/2017.

Du lundi 24 avril et jusqu'à la fin des travaux, les lignes 2, 22, 28 et 32 ne pourront desservir les arrêts Gare SNCF et Sécurité Sociale. Les arr^ts de report les plus proches : Anciens Combattants pour ligne 2 et Anatole France, Nicotra, Curie pour les autres lignes.

Merci de votre compréhension.