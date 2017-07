RTM - Jusqu'au 26/07/2017.

Les traversées entre "La Pointe Rouge" et "Les Goudes", "Vieux-Port" et "L'Estaque", "Vieux-Port" et "La Pointe Rouge" sont interrompues momentanément en raison de mauvaises conditions météorologiques marines.

Liaison Vieux Port - Pointe Rouge

- dernier départ Vieux Port : 12h00

- dernier départ Pointe Rouge : 13h00

Liaison Vieux Port - L'Estaque

- dernier départ Vieux Port : 12h30

- dernier départ L'Estaque : 13h30