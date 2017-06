RTM - Jusqu'au 13/06/2017.

Cet incident technique sur un aiguillage, nous oblige à interrompre la circulation du Métro entre Les stations La Rose et Chartreux.

Le reste de la ligne fonctionne normalement.



4 stations non desservies : La Rose, Frais Vallon, Malpassé et Saint Just.

Plan de la ligne



Le trafic sera rétabli dans sa totalité dès que les condirtions de sécurité le permettront.



Vous pouvez consulter la perturbation en temps réel sur www.rtm.fr