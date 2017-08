RTM - Du 04/08/2017 au 04/08/2017

Afin de faciliter cette journée de tournage, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes de 6h30 à 13h30 :

Bus 41 : terminus Canebière Bourse déplacé à l'arrêt Paradis Sylvabelle.

7 arrêts non desservis : Paradis Armény, Paradis Davso, Paradis Canebière, Canebière Bourse, Canebière Vieux Port, Vieux Port Crs J. Ballard; Estrangin Puget

Bus 49 : déviation en direction du terminus Canebière Bourse, à partir de la rue Caisserie, par les rues Méry, de la République, du Dr. Aviérinos, H. Barbusse, Bir Hakeim et des Fabres.

2 arrêts non desservis : Bonneterie, Métro Vieux Port

Bus 57-61-80 :

- déviation en direction du terminus Canebière Bourse, à partir du Vieux Port par les rues de la République, du Dr; Aviérinos, H. Barbusse, Bir Hakeim, et des Fabres.

- déviation en direction des terminus banlieues par les rues H. Barbusse, H. Fiocca, de la République et Quai des Belges.

1 arrêt non desservi dans les 2 sens : Canebière Vieux Port

61 - 80 Plan de la ligne 57

Bus 81 : service de navettes

- entre Le Pharo et Crs J. Ballard

- entre Métro St Just et Réformés Canebière (pour rejoindre Réformés Canebière, les Bus empruntent les allées L. Gambetta, les bd d'Athènes, de la Liberté et la rue de la Grande Armée).

5 arrêts non desservis : Canebière Vieux Port, Canebière St Ferréol, Noailles, Canebière Garibaldi, Dugommier Canebière

Bus 83 : terminus Canebière Vieux Port déplacé au Crs J. Ballard et déviation en direction du terminus Métro Rond-Point du Prado par rue Breteuil, Crs P.Puget, Pl de la Corderie, rue Fort Notre Dame, Pl. aux Huiles et Quai de Rive Neuve.

2 arrêts non desservis : Métro Vieux Port, Canebière Vieux Port

A noter :

- De 13h30 à 19h00, de légers retards peuvent être attendus sur ces lignes suite à des coupures de la circulation par intermittence.

- Métro Vieux-Port

accès côté Canebière fermé de 8h00 à 14h00

accès Quai de la Fraternité fermé de 14h00 à 19h00.