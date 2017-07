RTM - Jusqu'au 29/07/2017.

Evolution :



Cette avarie, nous oblige à interrompre la circulation du métro entre les stations La Rose et Chartreux.

Le reste de la ligne fonctionne normalement.

4 stations non desservies : La Rose, Frais Vallon, Malpassé et Saint Just.

Plan de ligne



Le trafic sera rétabli dès que les conditions de sécurité le permettront.



Un service de Bus relais est mis à votre disposition entre les stations La Rose et Chartreux.