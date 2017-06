Itinéraires de déviations :

Ligne 1 :

Après l’arrêt « Europe Gare Routière » elle empruntera l'ave Max Juvénal, la rue Gustave Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe ».

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste et Rotonde Victor Hugo

Arrêts de report : Malherbe et GTP

Terminus à l’arrêt Roi René

Ligne 2 :

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges et Rotonde Poste

Arrêts de report : Europe Gare Routière et De Lesseps Mairie Annexe

Ligne 3 :

Direction Val St André : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera l’ave G.Pompidou, l’ave M.Juvénal, la rue Gustave Desplaces, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Val Saint André.

Direction Grande Bastide : Itinéraire habituel

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte et Rotonde Victor Hugo

Arrêt de report : Malherbe

Ligne 4 :

Direction Val St André: Après l’arrêt « Sous-préfecture » elle empruntera l’ave P.Brossolette, l’ave de l’Europe, l’ave M.Juvénal, la rue G.Desplaces, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Val Saint André.

Direction Pôle d'Activités: Après l’arrêt « Gare SNCF » elle empruntera la rue G.Desplaces, l’ave M.Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave P.Brossolette, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture » en direction du Pôle d’Activités.

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Victor Hugo et Rotonde Poste

Arrêts de report : Malherbe, Gare SNCF et Sous-préfecture

Ligne 5 :

Direction Club Hippique : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De Lesseps Mairie Annexe » en direction du Club Hippique.

Direction P+R Hauts de Brunet : Après l’arrêt « Anouar El Sadate » elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave Juvénal, la rue Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du P+R Hauts de Brunet.

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Victor Hugo, Bonaparte, République et Niollon

Arrêt de report : De Lesseps Mairie Annexe

Ligne 6 :

Direction Gare Routière : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera le Bd de la République, la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, puis demi-tour à Anouar El Sadate.

Direction Parking les Trois Bons Dieux : Au départ de Gare Routière elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave Juvénal, la rue Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Parking les 3 Bons Dieux.

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Victor Hugo et Bonaparte, République, Niollon

Arrêt de report : Malherbe

Ligne 7 :

Direction P+R Hauts de Brunet : Après l’arrêt « Sous-préfecture » elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave De Lesseps, la rue des Bœufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la Molle » en direction du P+R Hauts de Brunet.

Direction P+R Krypton : Après l’arrêt « De la Molle » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave Brossolette puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture » en direction du P+R Krypton.

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Bonaparte, Niollon et République

Arrêts de report : Archives et Nelson Mandela

Ligne 8 :

Direction Val de l'Arc : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, la rue Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Val de l’Arc.

Direction Margueride : Après l’arrêt « Gare SNCF » elle empruntera l’ave Juvenal, l’ave de l’Europe, la rue des Boeufs, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Galice » en direction de Margueride.

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Niollon et République

Arrêts de report : Archives et Gare SNCF

Ligne 10 :

Direction Pont des Corneilles : Après l’arrêt « Sous-préfecture » empruntera l’ave de l’Europe, l’ave De Lesseps, la rue Moreau, la rue des Bœufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la Molle » en direction du Pont des Corneilles.

Direction Mairie Annexe Pont de l'Arc : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave Brossolette puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture » en direction de la Mairie Annexe du Pont de l’Arc.

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Bonaparte, Niollon et République

Arrêts de report : Sous-préfecture et Archives

Ligne 11 :

Direction Village du Soleil : Après l’arrêt « Europe Gare Routière » elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave De Lesseps, la rue des Bœufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la Molle » en direction du Village du Soleil.

Direction Luynes Mail : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave Brossolette puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture » en direction de Luynes Mail.

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Bonaparte, Niollon et République

Arrêts de report : Europe Gare Routière, Nelson Mandela et Archives

Ligne 12 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Rotonde Bonaparte, Niollon et République

Arrêt de report : De la Molle

Ligne 13 :

Direction Tholonet : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave G.Pompidou, l’ave M.Juvénal, la rue G.Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Tholonet.

Direction Puyricard Centre : Itinéraire habituel.

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte et Rotonde Victor Hugo, République, Niollon

Arrêts de report : Archives et Malherbe

Ligne 14 :

Elle ne pourra desservir les arrêts: Gare Routière Belges et Rotonde Poste

Arrêt de report : Sous-préfecture

Ligne 15 :

Elle effectuera ses départs et terminus à l’arrêt Europe Gare Routière

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste et Belges

Arrêt de report : Europe Gare Routière

Ligne 18 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Gare Routière Belges et Rotonde Poste

Arrêt de report : Europe Gare Routière

Ligne 19 :

Direction Chateau de Galice : Après l’arrêt « Gare SNCF » elle empruntera la rue G.Desplaces, l’ave M.Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De Lesseps Mairie Annexe » en direction du Château de Galice.

Direction Piscine Yves Blanc : Après l’arrêt « Europe Gare Routière » elle empruntera Max Juvénal, Gustave Desplaces puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction de la Piscine Yves Blanc.

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Victor Hugo et Rotonde Poste.

Arrêts de report : Archives et Malherbe

Ligne 20 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Gare Routière Belges et Rotonde Poste

Arrêts de report : Europe Gare Routière et de Lesseps Mairie Annexe

Ligne 22:

Elle ne pourra desservir les arrêts Rotonde Bonaparte, Niollon et République

Arrêt de report : De la Molle

Ligne 25 :

Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave M.Juvénal puis terminus à l’arrêt Gare Routière

Départ de la Gare Routière elle empruntera l’ave Juvenal, la rue Desplaces puis reprise de l’itinéraire habituel à l’arrêt Malherbe direction Venelles.

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte, Victor Hugo, Poste et Gare Routière Belges, République, Niollon

Arrêts de report : Archives et Malherbe

Ligne M1 :

Direction Cité du Livre : Elle effectuera le Tour de Ville, elle empruntera De la Molle, la rue de l’entrepot, l’ave Juvénal, la rue des allumettes puis terminus à l’arrêt Cité du Livre.

Direction La Torse : Elle empruntera l’ave Juvénal, la rue Desplaces, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction de la Torse.

Arrêts non desservis : Pérouse, GTP, Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Rotonde V. Hugo

Arrêts de report: Archives et Malherbe

Ligne M2 :

Direction Cuques : Après l’arrêt « De la Molle » elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave Juvenal, la gare SNCF en direction de Cuques.

Direction Hôpital Tamaris : Après l’arrêt « Gare SNCF » elle empruntera le tour de ville puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt en direction de l’Hôpital Tamaris.

Arrêts non desservis : Rotonde Victor Hugo, Niollon, République

Arrêts de report: Silvacane, Malherbe et Archives

Ligne M3 :

Direction La Chevalière : Itinéraire habituel

Direction P. Yves Blanc : Après l’arrêt Silvacane elle empruntera l’ave Pompidou, l’ave Juvenal, la rue Desplaces puis reprise de l’itinéraire habituel à l’arrêt Malherbe.

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo

Arrêts de report : Archives et Malherbe

Merci de votre compréhension.