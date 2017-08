Ulysse - Jusqu'au 15/08/2017.

Mardi 15 août, correspondant à un jour férié, le réseau Ulysse fonctionne comme un dimanche. Ainsi,seules les lignes 1,2,6,10,21,22,23,25,26 et 30 circulent aux horaires habituels du dimanche. Les navettes Côte Bleue et Napoléon fonctionnement normalement. La navette maritime circule de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30.

Les Boutiques et la centrale de mobilité ne sont pas ouvertes.

Par ailleurs, les antennes scolaires de Fos-sur-Mer, Istres, Entressen, Miramas ainsi que la Boutique de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont également fermées le lundi 14 août.

Merci de votre compréhension.