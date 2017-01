Les Lignes de l'Agglo - Jusqu'au 07/01/2017.

Info trafic Lignes de l'Agglo :

Samedi 7 janvier 2017 : c'est la marche des rois à Aubagne !

À partir de 16h et ce jusqu'à la fin de leurs services, les lignes 3 et 13 seront deviées par l'avenue Simon Lagunas dans les 2 sens et ne pourront pas desservir les arrêts : Colonel De Roux, Comoedia, Cours Barthelemy, Place des XV, Elzeard Rougier et Cours Voltaire.

Nous remercions nos voyageurs de se rendre aux arrêts Salengro, Martin Luther King ou gare.

À la gare :

- empruntez la ligne 3 direction Pin Vert à l'arrêt L13,

- en direction des Passons, vous rendre à l'arrêt L11,

- ligne 13 effectuera la prise en charge des voyageurs sur le quai de la station tramway.



+infos 04 42 03 24 25