RTM - Du 11/02/2017 au 11/02/2017

Lignes concernées : Tram T2 et Bus B2-25-27-30-31-32-33-34-36-49-52-70-74-81-82S-89-96-97



A partir de 10h00, un rassemblement est prévu au 21 chemin des Tuilleries en direction des Réformés devant le monument des Mobiles via boulevard Henri Barnier, avenue de St Antoine, avenue de la Viste, rue de Lyon, avenue Roger Salengro, boulevard de Paris, avenue Camille Pelletan, Place des Marseillaises, boulevard d'Athènes, allée Léon Gambetta et Réformés.



De possibles perturbations sont à prévoir sur les lignes dans ces secteurs. En fonction de l'évolution de la manifestation, différentes dispositions peuvent être envisagées.



Pour votre confort, nous invitons à privilégier le métro pour vos déplacements.



Aussi nous vous conseillons de consulter régulièrement votre Info en cliquant sur www.rtm.fr