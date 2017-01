RTM - Jusqu'au 19/01/2017.

Lignes concernées : Tram T2/T3 et Bus 35-41-49-52-55-57-60-61-74-80-81-82/82S-83

A partir de 14h00, un rassemblement est prévu place Jean Jaurès (La Plaine) suivi d'un cortège de piétons et de véhicules pour une déambulation dans le centre-ville via rue St Savournin, cours F. Roosevelt, allée L.Gambetta, bd Dugommier,La Canebière, Quai des Belges, rue de la République et Joliette.

De possibles perturbations ou retards sont attendus sur le trafic de nos lignes dans ces secteurs. En fonction de l'évolution de la manifestation, différentes dispositions peuvent être envisagées et d'éventuelles perturbations peuvent toucher d'autres lignes.

Pour votre confort privilégier le métro pour vos déplacements.

