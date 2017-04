Les Bus de l'Etang - Jusqu'au 10/05/2017.

Chers voyageurs,

A compter du mercredi 26 avril et jusqu'à nouvel ordre :

Arrêts non desservis : Devin et La vierge sur la ligne 5 et les circuits 58,62,67,69.

Arrêts de report : Emilie de Mirabeau et Collet Rouge

Merci de votre compréhension,