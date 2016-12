Cartreize - Jusqu'au 25/01/2017.

En raison de problèmes récurrents de circulation dans la boucle d’accès au Centre Commercial La Valentine, et afin de vous apporter une meilleure qualité de service, nous vous informons qu’à partir du samedi 26 novembre 2016, cette boucle ne sera plus desservie de 16h à 19h, les mercredis, samedis et dimanches, ce jusqu’au 25 janvier 2017 inclus.

Les arrêts « Village Estellan » et « Centre Commercial » n’étant plus desservis, vous pouvez vous reporter aux arrêts « La Montre » et « La Sablière-La Montre » dans les deux sens de circulation durant toute cette période.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée, et vous souhaitons de bons voyages sur nos lignes