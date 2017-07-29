Trafic transport en commun : Le 29 Juillet 2017: Tram T2-T3 et Bus centre-ville : Pride Marseille 2017

Perturbation

RTM - Du 29/07/2017 au 29/07/2017

Afin de permettre le bon déroulement de cette festivité, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes :
Lignes concernées : Tram T2-T3 et Bus 41-49-55-57-60-61-80-8182/82S-83

Vous pouvez consulter dès à présent le dispositif complet ici ou en cliquant sur le bouton "+ d'infos rtm.fr".

Ligne(s) concernée(s)