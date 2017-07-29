Trafic transport en commun : Le 29 Juillet 2017: Tram T2-T3 et Bus centre-ville : Pride Marseille 2017
Perturbation
Afin de permettre le bon déroulement de cette festivité, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes :
Lignes concernées : Tram T2-T3 et Bus 41-49-55-57-60-61-80-8182/82S-83
Vous pouvez consulter dès à présent le dispositif complet ici ou en cliquant sur le bouton "+ d'infos rtm.fr".
Ligne(s) concernée(s)
-
TRAMWAY ARENC LE SILO-LA BLANCARDE RTMvers LA BLANCARDE
vers ARENC LE SILO
-
TRAMWAY ARENC LE SILO-CASTELLANE RTMvers CASTELLANE
vers ARENC LE SILO
-
METRO ROND POINT DU PRADO-CANEBIERE BOURSE RTMvers METRO ROND POINT DU PRADO
vers CANEBIERE BOURSE
-
CANEBIERE BOURSE-REFORMES CANEBIERE RTMvers REFORMES CANEBIERE
vers CANEBIERE BOURSE
-
JOLIETTE-ROUCAS BLANC RTMvers JOLIETTE / PLACE AUX HUILES
vers ROUCAS BLANC
-
CANEBIERE BOURSE-VAUBAN LA POSTE RTMvers CANEBIERE BOURSE
vers VAUBAN LA POSTE
-
MUCEM ST JEAN-NOTRE DAME DE LA GARDE RTMvers FORT SAINT JEAN
vers NOTRE DAME DE LA GARDE
-
CANEBIERE BOURSE-BOMPARD RTMvers CANEBIERE BOURSE
vers BOMPARD
-
CANEBIERE BOURSE-EGLISE D'ENDOUME RTMvers CANEBIERE BOURSE
vers EGLISE D'ENDOUME
-
LE PHARO-METRO ST JUST RTMvers METRO SAINT JUST
vers LE PHARO
-
PHARO CATALANS-EUROMED ARENC RTMvers PHARO CATALANS
vers EUROMED ARENC
-
PHARO CATALANS-GARE ST CHARLES RTMvers PHARO CATALANS
vers GARE ST CHARLES
-
CANEBIERE VIEUX PORT-METRO ROND POINT DU PRADO RTMvers METRO ROND POINT DU PRADO
vers CANEBIERE VIEUX PORT