Ulysse - Jusqu'au 17/02/2017.

Vendredi 17 février, en raison de travaux de voirie sur l'avenue Saint-Exupéry, les lignes 1, 9, 13 et 25 ne desserviront pas les arrêts Saint-Exupéry, Les Bellons, Les Cyprès, Les Carmes (Lignes 1, 9 et 13) et Felix Gouin (Ligne 25).

Les usagers sont invités à se reporter aux arrêts Gare routière et Ader Transhumance (Ligne 13).

Merci de votre compréhension

Plus d'information: 04.42.77.07.07