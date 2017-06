Ulysse - Jusqu'au 29/09/2017.

Du lundi 3 juillet au vendredi 29 septembre, en raison de travaux de rénovation de l'avenue Clément Ader, l'arrêt Louis Bonte ne pourra être desservi par les lignes 6, 9 (via Tubé) et 13. Les arrêts de report sont Clément Ader et Charles Monier.

Merci de votre compréhension.

Centrale de mobilité: 04.42.77.07.07