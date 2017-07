Ulysse - Jusqu'au 25/07/2017.

Mardi 25 juillet, en raison d'un feu dans la zone du Tubé nord à Istres, la voie rapide et l'ancienne route de Miramas ont été fermées provisoirement à la circulationest , en conséquence de fortes perturabtions et des retards sont donc à prévoir sur les lignes du réseau Ulysse plus particulièrement celles circulant sur le secteur Istres/Miramas.

Merci de votre compréhension,

Centrale de mobilité: 04.42.77.07.07