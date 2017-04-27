Trafic transport en commun : Fête du travail : Bus-Métro-Tram-Navette Maritime-Ferry-Boat le 1er/05

Commercial

RTM - Du 01/05/2017 au 01/05/2017

Navette maritime : service normal (si les conditions météorologiques le permettent)
Réseaux Bus-Métro-Tramway : pas de service.
Ferry Boat : pas de service.

Reprise normale du service mardi 2 mai

Ligne(s) concernée(s)

  • Métro M1 METRO LA ROSE-LA FOURRAGERE RTM

    vers LA FOURRAGERE
    vers LA ROSE

  • Métro M2 METRO BOUGAINVILLE-STE MARGUERITE DROMEL RTM

    vers SAINTE MARGUERITE DROMEL
    vers BOUGAINVILLE

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  • Tramway T1 TRAMWAY NOAILLES-LES CAILLOLS RTM

    vers LES CAILLOLS
    vers NOAILLES

  • Bus BUSM2 JOLIETTE-METRO BOUGAINVILLE RTM

    vers METRO BOUGAINVILLE
    vers JOLIETTE

  • Tramway T2 TRAMWAY ARENC LE SILO-LA BLANCARDE RTM

    vers LA BLANCARDE
    vers ARENC LE SILO

  • Tramway T3 TRAMWAY ARENC LE SILO-CASTELLANE RTM

    vers CASTELLANE
    vers ARENC LE SILO

  • Trolley B2 METRO BOUGAINVILLE-VALLON DES TUVES RTM

    vers VALLON DES TUVES
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Trolley B3 ST JEROME PARKING RELAIS-TECHNOPOLE CHATEAU GOMBERT RTM

    vers TECHNOPOLE DE CHATEAU GOMBERT
    vers ST JEROME PARKING RELAIS

  • Trolley B3A ST JEROME PARKING RELAIS-METRO MALPASSE RTM

    vers METRO MALPASSE
    vers ST JEROME PARKING RELAIS

  • Trolley B3B METRO LA ROSE-TECHNOPOLE CHATEAU GOMBERT RTM

    vers TECHNOPOLE DE CHATEAU GOMBERT
    vers METRO LA ROSE

  • Bateau NAV1 Navette maritime Vieux-Port <> Pointe Rouge RTM

    vers Pointe Rouge
    vers Vieux Port

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  • Bateau NAV2 Navette maritime Vieux- Port <> L'Estaque RTM

    vers Vieux Port
    vers L'Estaque

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  • Bateau NAV3 Navette maritime la Pointe Rouge <> Les Goudes RTM

    vers Les Goudes
    vers Pointe Rouge

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  • Bateau FERRY Ferry boat RTM

    vers Place aux Huiles
    vers Mairie

  • Bus 1 METRO LA ROSE-CHATEAU GOMBERT RTM

    vers CHATEAU GOMBERT
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 1S METRO LA ROSE-LA PARADE RTM

    vers LA PARADE
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 2 METRO LA ROSE-CITE LA MARIE HAUTE RTM

    vers CITE LA MARIE HAUTE
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 3 METRO LA ROSE-ST JEROME PARKING RELAIS RTM

    vers FACULTE SAINT JEROME
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 4 METRO LA ROSE-LA VALENTINE CENTRE COMMERCIAL RTM

    vers LA VALENTINE C. COMMERCIAUX
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 4B METRO LA ROSE-LES 3 LUCS RTM

    vers LES TROIS LUCS / VAUDRANS
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 5 METRO LA ROSE-LA PARADE RTM

    vers METRO LA ROSE
    vers LA PARADE

  • Bus 6 FOCH 5 AVENUES-BOIS LEMAITRE RTM

    vers BOIS LEMAITRE / METRO FRAIS VALLON
    vers FOCH CINQ AVENUES

  • Bus 7 FOCH 5 AVENUES-LES 3 LUCS ENCO DE BOTTE RTM

    vers LES TROIS LUCS (Enco de Botte)
    vers FOCH CINQ AVENUES

  • Bus 7B FOCH 5 AVENUES-BOIS LEMAITRE RTM

    vers FOCH CINQ AVENUES
    vers BOIS LEMAITRE

  • Bus 7T FOCH 5 AVENUES-ALLAUCH BARBARAOU RTM

    vers BARBARAOU
    vers FOCH CINQ AVENUES

  • Bus 9 LES CAILLOLS CENTRE URBAIN-ST JULIEN RTM

    vers SAINT JULIEN
    vers LES CAILLOLS (CENTRE URBAIN)

  • Bus 10 METRO LA FOURRAGERE-LES CAILLOLS HOPITAL RTM

    vers METRO FOURRAGERE
    vers LES CAILLOLS HOPITAL

  • Bus 11 METRO LA ROSE-PLATEAU DE LA CROIX ROUGE RTM

    vers LA CROIX-ROUGE
    vers LA ROSE METRO

  • Bus 12 METRO LA TIMONE-EOURES RTM

    vers METRO LA TIMONE
    vers EOURES / SAINT PIERRE

  • Bus 12B METRO LA TIMONE-LES CAMOINS RTM

    vers METRO LA TIMONE
    vers LES CAMOINS

  • Bus 12S METRO LA TIMONE-LA TREILLE RTM

    vers METRO LA TIMONE
    vers LA TREILLE

  • Bus 15 METRO STE MARGUERITE DROMEL-LES ESCOURTINES RTM

    vers LES ESCOURTINES
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 15S METRO STE MARGUERITE DROMEL-LA VALENTELLE RTM

    vers LA VALENTELLE
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 16 METRO STE MARGUERITE DROMEL-ST LOUP OCTROI RTM

    vers OCTROI SAINT LOUP / PARC DES BRUYERES
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 16S METRO STE MARGUERITE DROMEL-LYCEE JEAN PERRIN RTM

    vers LYCEE JEAN PERRIN / PARC DES BRUYERES
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 16T METRO STE MARGUERITE DROMEL-COLLEGE GYPTIS RTM

    vers COLLEGE GYPTIS
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 17 METRO STE MARGUERITE DROMEL-PARC DES BRUYERES RTM

    vers PARC DES BRUYERES
    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL

  • Bus 18 CASTELLANE-LE BOSQUET RTM

    vers CASTELLANE
    vers LE BOSQUET

  • Bus 19 CASTELLANE-MADRAGUE DE MONTREDON RTM

    vers CASTELLANE
    vers MADRAGUE DE MONTREDON

  • Bus 19B METRO ROND POINT DU PRADO-POINTE ROUGE PORT RTM

    vers
    vers

  • Bus 20 MADRAGUE DE MONTREDON-CALLELONGUE RTM

    vers CALLELONGUE
    vers MADRAGUE DE MONTREDON

  • Bus 21 CASTELLANE-LUMINY RTM

    vers CASTELLANE
    vers LUMINY

  • Bus 921JET METRO ROND POINT DU PRADO-LUMINY RTM

    vers LUMINY
    vers METRO ROND-POINT DU PRADO

  • Bus 22 METRO ROND POINT DU PRADO-LES BAUMETTES RTM

    vers LES BAUMETTES
    vers METRO ROND POINT DU PRADO

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  • Bus 22S METRO ROND POINT DU PRADO-LA SEIGNEURIE RTM

    vers LA SEIGNEURIE
    vers METRO ROND POINT DU PRADO

  • Bus 23 METRO ROND POINT DU PRADO-BEAUVALLON RTM

    vers BEAUVALLON
    vers METRO ROND-POINT DU PRADO

  • Bus 24 METRO STE MARGUERITE DROMEL-LUMINY RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers LUMINY

  • Bus 24B METRO STE MARGUERITE DROMEL-REDON RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers LE REDON

  • Bus 24T METRO STE MARGUERITE DROMEL-VAUFREGES RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers VAUFREGES

  • Bus 25 METRO BOUGAINVILLE-ST ANTOINE RTM

    vers SAINT ANTOINE
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 27 METRO LA ROSE-LYCEE SAINT-EXUPERY RTM

    vers LYCEE SAINT EXUPERY
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 28 METRO BOUGAINVILLE-LES AYGALADES RTM

    vers LES AYGALADES
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 30 METRO BOUGAINVILLE-LA SAVINE RTM

    vers LA SAVINE
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 31 CANEBIERE BOURSE-LES AYGALADES RTM

    vers LES AYGALADES
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 32 CANEBIERE BOURSE-ST JEROME IUT RTM

    vers ST JEROME IUT
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 33 REFORMES CANEBIERE-ST JEROME IUT RTM

    vers FACULTE SAINT JEROME
    vers REFORMES CANEBIERE

  • Bus 33S REFORMES CANEBIERE-LE MERLAN RTM

    vers LE MERLAN
    vers REFORMES CANEBIERE

  • Bus 34 REFORMES CANEBIERE-LE MERLAN RTM

    vers LE MERLAN
    vers REFORMES CANEBIERE

  • Bus 35 JOLIETTE-ESTAQUE RIAUX RTM

    vers ESTAQUE RIAUX
    vers JOLIETTE / LE SILO

  • Bus 35S JOLIETTE-PLAGES DE CORBIERES RTM

    vers PLAGE DES CORBIERES
    vers JOLIETTE

  • Bus 36 METRO BOUGAINVILLE-LA NERTHE RTM

    vers LA NERTHE
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 36B METRO BOUGAINVILLE-ESTAQUE GARE RTM

    vers ESTAQUE GARE
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 37 METRO MALPASSE-LA BATARELLE RTM

    vers METRO MALPASSE
    vers BATARELLE ( BOISERIE ) / LA BATARELLE

  • Bus 37S METRO MALPASSE-LA BATARELLE ETOILE RTM

    vers METRO MALPASSE
    vers LA BATARELLE ETOILE

  • Bus 38 METRO BOUGAINVILLE-METRO MALPASSE RTM

    vers METRO MALPASSE
    vers METRO BOUGAINVILLE

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  • Bus 39 METRO MALPASSE-RESIDENCE FONDACLE RTM

    vers METRO MALPASSE
    vers RESIDENCE FONDACLE

  • Bus 40 METRO LA TIMONE-LA SOLITUDE RTM

    vers LA SOLITUDE
    vers METRO LA TIMONE

  • Bus 41 METRO ROND POINT DU PRADO-CANEBIERE BOURSE RTM

    vers METRO ROND POINT DU PRADO
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 42 METRO 5 AVENUES-DEPOT LA ROSE RTM

    vers METRO 5 AVENUES
    vers DEPOT LA ROSE

  • Bus 42T METRO 5 AVENUES-LES BARONNIES RTM

    vers METRO 5 AVENUES
    vers LES BARONNIES

  • Bus 44 METRO ROND POINT DU PRADO-COLLEGE ROY D'ESPAGNE RTM

    vers CLOT BEY LEAU / COLLEGE ROY D'ESPAGNE
    vers METRO ROND-POINT DU PRADO

  • Bus 45 METRO ROND POINT DU PRADO-MARSEILLEVEYRE RTM

    vers MARSEILLEVEYRE
    vers METRO ROND-POINT DU PRADO

  • Bus 46 METRO STE MARGUERITE DROMEL-VALMANTE RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers VALMANTE

  • Bus 46S METRO STE MARGUERITE DROMEL-LA PANOUSE RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers LA PANOUSE

  • Bus 47 METRO STE MARGUERITE DROMEL-VIEILLE CHAPELLE RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers VIEILLE CHAPELLE

  • Bus 48 METRO STE MARGUERITE DROMEL-CLAIRVAL VALLON DU REDON RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers CLAIRVAL VALLON DU REDON / LA ROUVIERE

  • Bus 48T METRO STE MARGUERITE DROMEL-CLAIRVAL VALLON DU REDON RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers CLAIRVAL VALLON DU REDON

  • Bus 49 CANEBIERE BOURSE-REFORMES CANEBIERE RTM

    vers REFORMES CANEBIERE
    vers CANEBIERE BOURSE

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  • Bus 50 CASTELLANE-LES ESCOURTINES RTM

    vers METRO CASTELLANE
    vers LES ESCOURTINES

  • Bus 51 LA VALENTELLE-LA REYNARDE RTM

    vers LA VALENTELLE
    vers LA REYNARDE

  • Bus 52 BELLE DE MAI LA FRICHE-METRO LA TIMONE RTM

    vers BELLE DE MAI LA FRICHE
    vers METRO LA TIMONE

  • Bus 53 METRO ST JUST-LES FLAMANTS RTM

    vers LES FLAMANTS
    vers METRO SAINT JUST

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  • Bus 54 CATALANS-METRO LA TIMONE RTM

    vers METRO LA TIMONE
    vers CATALANS

  • Bus 55 JOLIETTE-ROUCAS BLANC RTM

    vers JOLIETTE / PLACE AUX HUILES
    vers ROUCAS BLANC

  • Bus 57 CANEBIERE BOURSE-VAUBAN LA POSTE RTM

    vers CANEBIERE BOURSE
    vers VAUBAN LA POSTE

  • Bus 60 MUCEM ST JEAN-NOTRE DAME DE LA GARDE RTM

    vers FORT SAINT JEAN
    vers NOTRE DAME DE LA GARDE

  • Bus 61 CANEBIERE BOURSE-BOMPARD RTM

    vers CANEBIERE BOURSE
    vers BOMPARD

  • Bus 67 METRO CHARTREUX-LA BLANCARDE RTM

    vers METRO BLANCARDE
    vers METRO CHARTREUX

  • Bus 70 CANEBIERE BOURSE-LYCEE SAINT-EXUPERY RTM

    vers LYCEE SAINT EXUPERY / LYCEE SAINT EXUPERY
    vers CANEBIERE (BOURSE)

  • Bus 70S CANEBIERE BOURSE-LYCEE SAINT-EXUPERY RTM

    vers LYCEE SAINT-EXUPERY
    vers CANEBIERE (BOURSE)

  • Bus 72 METRO BOUGAINVILLE-METRO ROND POINT DU PRADO RTM

    vers METRO ROND POINT DU PRADO
    vers METRO BOUGAINVILLE

  • Bus 73 VALLON DE L'ORIOL-METRO STE MARGUERITE DROMEL RTM

    vers METRO STE MARGUERITE DROMEL
    vers VALLON DE L'ORIOL

  • Bus 74 THIERS REFORMES-VALLON MONTEBELLO RTM

    vers THIERS REFORMES
    vers PLACE JEAN JAURES / VALLON MONTEBELLO

  • Bus 80 CANEBIERE BOURSE-EGLISE D'ENDOUME RTM

    vers CANEBIERE BOURSE
    vers EGLISE D'ENDOUME

  • Bus 81 LE PHARO-METRO ST JUST RTM

    vers METRO SAINT JUST
    vers LE PHARO

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  • Bus 82 PHARO CATALANS-EUROMED ARENC RTM

    vers PHARO CATALANS
    vers EUROMED ARENC

  • Bus 82S PHARO CATALANS-GARE ST CHARLES RTM

    vers PHARO CATALANS
    vers GARE ST CHARLES

  • Bus 83 CANEBIERE VIEUX PORT-METRO ROND POINT DU PRADO RTM

    vers METRO ROND POINT DU PRADO
    vers CANEBIERE VIEUX PORT

  • Bus 84 PLACE DU 4 SEPTEMBRE-SAMATAN RTM

    vers SAMATAN
    vers PLACE DU 4 SEPTEMBRE

  • Bus 86 METRO PERIER-MAIRIE 6-8 RTM

    vers METRO PERIER
    vers MAIRIE 6-8

  • Bus 88 METRO NATIONAL-PLACE CADENAT RTM

    vers METRO NATIONAL
    vers PLACE CADENAT

  • Bus 89 CANEBIERE BOURSE-LE CANET JEAN JAURES RTM

    vers CANEBIERE (BOURSE)
    vers LE CANET JEAN JAURES

  • Bus 91 METRO LA TIMONE-LES CAILLOLS HOPITAL RTM

    vers METRO LA TIMONE
    vers LES CAILLOLS HOPITAL

  • Bus 95 ESTAQUE PORT-ROCHERS DE L'ESTAQUE RTM

    vers ESTAQUE PORT
    vers ROCHERS DE L'ESTAQUE

  • Bus 95S ESPACE MISTRAL-ROCHERS DE L'ESTAQUE RTM

    vers
    vers

  • Bus 96 HOPITAL NORD-ESTAQUE GARE RTM

    vers ESTAQUE GARE
    vers HOPITAL NORD

  • Bus 96S COLLEGE VALLON DES PINS-ESTAQUE GARE RTM

    vers ESTAQUE GARE
    vers C.E.S VALLON DES PINS

  • Bus 97 CANEBIERE BOURSE-HOPITAL NORD RTM

    vers CANEBIERE (BOURSE)
    vers HOPITAL NORD

  • Bus 121 HOPITAL NORD-SEPTEMES CENTRE RTM

    vers
    vers HOPITAL NORD

  • Bus 122 HOPITAL NORD-SEPTEMES CENTRE RTM

    vers
    vers HOPITAL NORD

  • Bus 142 METRO LA ROSE-LA FEVE RTM

    vers LA FEVE
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 142JET METRO LA ROSE-LA FEVE RTM

    vers LA FEVE
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 143 METRO LA ROSE-LA MONTADE RTM

    vers MONTADE
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 144 METRO LA ROSE-ALLAUCH RTM

    vers ALLAUCH
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 144JET METRO LA ROSE-ALLAUCH RTM

    vers ALLAUCH
    vers METRO LA ROSE

  • Bus 145 METRO LA ROSE-ALLAUCH RTM

    vers METRO LA ROSE
    vers

  • Bus 509 CANEBIERE BOURSE-LES CAILLOLS (CENTRE URBAIN) RTM

    vers CANEBIERE BOURSE
    vers LES CAILLOLS (CENTRE URBAIN)

  • Bus 518 CANEBIERE BOURSE-LA ROUVIERE RTM

    vers LA ROUVIERE
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 521 GARE SAINT CHARLES-LUMINY RTM

    vers LUMINY
    vers GARE SAINT CHARLES

  • Bus 526 CANEBIERE BOURSE-HOPITAL NORD RTM

    vers HOPITAL NORD
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 530 CANEBIERE BOURSE-LA SAVINE RTM

    vers LA SAVINE
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 533 CANEBIERE BOURSE-ST JEROME IUT RTM

    vers FACULTE SAINT JEROME
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 535 CANEBIERE BOURSE-ESTAQUE RIAUX RTM

    vers ESTAQUE RIAUX
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 540 CANEBIERE BOURSE-LA SOLITUDE RTM

    vers LA SOLITUDE
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 582 CANEBIERE BOURSE-FOCH 5 AVENUES RTM

    vers FOCH CINQ AVENUES
    vers CANEBIERE BOURSE

  • Bus 583 CANEBIERE BOURSE-MADRAGUE DE MONTREDON RTM

    vers MADRAGUE DE MONTREDON
    vers CANEBIERE BOURSE