Dimanche 6 Août 2017 aura lieu la Ronde Cycliste d'Aix en Provence.

Les lignes 2-3-5-6-7-8-10-11-13-22 et 25 seront déviées à partir de 16h.

Itinéraire de déviation :

Ligne 2 : Elle ne pourra desservir les arrêts Belges Gare Routière et Rotonde Poste.

Ligne 3 :

Direction Val St André : Après l’arrêt « République », elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave G.Pompidou, l’ave M.Juvénal, la rue G.Desplaces, l’ave V.Hugo, puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe » en direction du Val Saint André.

Direction Grande Bastide : Itinéraire habituel

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte et Rotonde Victor Hugo

Arrêts de report : Malherbe et Castors

Ligne 5 :

Direction Club Hippique : Après l’arrêt « Sextius », elle empruntera le Bd de la République, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De Lesseps Mairie Annexe ».

Direction P+R Brunet : Après l’arrêt « Europe Gare Routière », elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave Juvénal, la rue Desplaces, l’ave V.Hugo puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe ».

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Rotonde Victor Hugo, Rotonde Bonaparte

Arrêts de report : Malherbe et De Lesseps Mairie Annexe

Ligne 6 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Rotonde Victor Hugo et Rotonde Bonaparte

Arrêt de report : Malherbe

Ligne 7 :

Direction P+R Brunet : Après l’arrêt « Poudrière » elle empruntera l’ave Brossolette, l’av de l’Europe, la rue des Bœufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la Molle ».

Direction P+R Krypton : Après l’arrêt « De la Molle » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave Brossolette puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture ».

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Rotonde Bonaparte, Niollon et République

Arrêts de report : Sous-préfecture et De la Molle

Ligne 8 :

Direction Val de l'Arc : Après l’arrêt « République » elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave Victor Hugo puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe ».

Direction Margueride : Après l’arrêt « Gare SNCF » elle empruntera le tour de ville puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Niollon ».

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte et Rotonde Victor Hugo

Arrêts de report : Malherbe et Niollon

Ligne 10 :

Direction Pont des Corneilles : Après l’arrêt « Sous-préfecture » elle empruntera l’ave Brossolette, l’ave de l’Europe, l’ave De Lesseps, la rue des Boeufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la

Molle ».

Direction Pont de l'Arc Mairie : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal, l’ave de l’Europe, l’ave Brossolette puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Sous-préfecture ».

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Rotonde Bonaparte, Niollon et République.

Arrêts de report : De la Molle et Sous-préfecture

Ligne 11 :

Direction Village du Soleil : Après l’arrêt « Europe Gare Routière » elle empruntera l’ave de l’Europe, l’ave De Lesseps, la rue des Bœufs, le cours des Minimes, l’ave de Tassigny puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « De la Molle ».

Direction Luynes Mail : Après l’arrêt « Silvacane » elle empruntera la rue de l’entrepôt, l’ave Pompidou, l’ave Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Mouret Gare Routière ».

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Rotonde Bonaparte, Niollon et République.

Arrêts de report : Mouret Gare Routière et De la Molle

Ligne 13 :

Direction Le Tholonet : Après l’arrêt « De la Molle » elle empruntera la rue de l’Entrepôt, l’ave G.Pompidou, l’ave M.Juvénal, la rue G. Desplaces, l’ave V.Hugo puis reprise de l'itinéraire habituel à l’arrêt « Malherbe ».

Direction Puyricard Centre : Itinéraire habituel.

Arrêts non desservis : Rotonde Bonaparte et Rotonde Victor Hugo

Arrêts de report : De la Molle et Malherbe

Ligne 22 :

Elle ne pourra desservir les arrêts République Niollon et Rotonde Bonaparte.

Arrêt de report : De la Molle

Ligne 25 :

Elle ne pourra desservir les arrêts Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Rotonde Poste et Gare Routière Belges.

Arrêt de report : Malherbe

Merci de votre compréhension.