Dimanche 14 mai à lieu la manifestation Iron Man.

Le secteur Rotonde sera fermé à la circulation.

Les lignes 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 22 et 25 seront déviées toutes la journée.

Itinéraires de déviations :

Ligne 2 :

Les arrêts Gare Routière Belges et Rotonde Poste ne pourront être desservis.

Arrêt de report : Gare Routière Europe

Ligne 3 :

Direction Val St André : Après l'arrêt Nelson Mandela elle empruntera l'av. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. Mouret, l'av. Jean Giono, l'av. C. Schuler, l'av. G. Berger, l'av. JP Coste puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt P+R Malacrida,

Direction Grande Bastide : Après l'arrêt P+R Malacrida elle empruntera l'av. JP Coste, l'av. G. Berger, l'av. C. Schuler, l'av. J. Giono, l'av. Mouret, l'av. de l'Europe, la rue des Bœufs puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt LA Seds.

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Roi René, Gambetta, Saint Pierre, Sainte Anne, Tour d'Aygosi, Tourelles, Miollis, St Louis, Bellegarde, Briand, Bourse, Thermes, Cordeliers, Sextius

Ligne 5 :

Direction P+R Brunet : Après l'arrêt Europe Gare Routière elle empruntera l'av. F. De Lesseps, la rue des Bœufs, le BD des Minimes, l'av. M. de Lattre de Tassigny, l'av H. Pontier, Pasteur, l'av. P. Cezanne puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Cézanne,

Direction Club Hippique : Après l'arrêt Silvacane elle empruntera l'av. G. Pompidou, l'av. M. Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De Lesseps Mairie

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière, Rotonde Poste, Rotonde Victor Hugo, Rotonde Bonaparte, Niollon, Malherbe, Roi René, St jean, Miollis, St Louis, Bellegarde

Arrêts de report : Cézanne et De Lesseps Mairie

Ligne 6 :

Direction Parking 3 Bons Dieux : Après l'arrêt Europe Gare Routière elle empruntera l'av F. De Lesseps, la rue des Bœufs, les Minimes, l'av. De Lattre de Tassigny, l'av. H. Pontier, Pasteur, l'av. P. Cézanne,, l'av. des Espérantistes, l'av. J. Moulin, Nostradamus puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt St Thomas.

Direction Gare Routière : Après l'arrêt Silvacane elle empruntera l'av G. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. de l'Europe puis effectuera son terminus à l'arrêt Europe Gare Routière.

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Rotonde Poste, Gare Routière Belges, Malherbe, Roi René, Saint Jean, Miollis, Arts et Métiers, Parc Rambot, Bellegarde

Arrêts de report : Gare Routière, Zola et Briand

Ligne 8 :

Direction Val de l’Arc : Après l'arrêt Nelson Mandela, elle empruntera l'av. G. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. Mouret, l'av. Giono, l'av. C. Schuler puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Berger

Direction Margueride : Après l'arrêt Berger, elle empruntera l'av. C. Schuler, l'av. J. Giono, l'av. Mouret, l'av. de l'Europe, l'av. F De Lesseps, la rue des Bœufs puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Minimes

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Rectorat, Gare SNCF, Facultés, Santo Estello, Schuman

Arrêts de report : Minimes et Berger

Ligne 10 :

Direction Pont des Corneilles : Après l'arrêt Floralies, elle empruntera l'av. Mouret, l'av de l'Europe, l'av. F De Lesseps, la rue des Bœufs, les Minimes puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De la Molle

Direction Pont de l’Arc : Après l'arrêt Silvacane, elle empruntera l'av. G. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. H. Mouret, l'av. J. Giono puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Clos Bernadette.

Arrêts non desservis : Les Alpilles, le Pigonnet, Roumanille, Sous-préfecture, Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Rotonde Bonaparte, Niollon, République

Arrêts de report :De la Molle et Clos Bernadette

Ligne 11 :

Direction Couteron : Après l'arrêt Europe Gare Routière Europe elle empruntera l'av. F. De Lesseps, la rue des Bœufs, les minimes puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De la Molle.

Direction Luynes Mail : Après l'arrêt Silvacane elle empruntera l'av. G. Pompidou, l'av. M. Juvénal puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Mouret Gare Routière .

Arrêts non desservis : Gare Routière Belges, Rotonde Poste, Rotonde Bonaparte, Niollon, République

Arrêts de report : Silvacane, de la Molle et Gare Routière

Ligne 13 :

Direction Puyricard Centre : Après l'arrêt P+R Malacrida elle empruntera l'av. H. Mauriat, l'av. JP Coste, l'av. G. Berger, l'av J. Giono, l'av. Mouret, l'av. de l'Europe, l'av. F de Lesseps, la rue des Bœufs, les Minimes puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De la Molle.

Direction Le Tholonet : Après l'arrêt De la Molle elle empruntera l'av Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. Mouret, l'av J. Giono, l'av. Schuler, l'av. G. Berger, l'av. JP Coste puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt P+R Malacrida.

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Roi René, Saint jean, Ecole Militaire, Stade Carcassonne, Piscine Y. Blanc, Pont de la Torse, Hameau de la Torse, Ecole de la Torse, Cassin, La Torse, Ecole du Val St André, Miollis, St Louis, Bellegarde, Briand, Bourse, Thermes, Cordeliers, Sextius

Arrêts de report : De la Molle et P+R Malacrida

Ligne 18 :

Arrêts non desservis : Belges Gare Routière et Rotonde Poste

Ligne 22 :

Après l'arrêt Silvacane elle empruntera l'av. G. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. de l'Eurpoe, la rue des Bœufs puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt De la Molle.

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte

Arrêt de report : De la Molle

Ligne 25 :

Direction Gare Routière : Après l'arrêt Silvacane elle empruntera l'av. Pompidou, l'av. M. Juvénal, l'av. de l'Europe puis effectuera son terminus à la Gare Routière.

Direction Grande Terre- Venelles : Après l'arrêt Europe Gare Routière elle empruntera l'av. F. De Lesseps, la rue des Bœufs, l'av. De Lattre de Tassigny, l'av. Paul Cézanne, Espérantistes puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt P+R Route des Alpes

Arrêts non desservis : République, Niollon, Rotonde Bonaparte, Rotonde Poste, Rotonde Victor Hugo, Malherbe, Roi René, Saint Jean, Saint Louis, Miollis, Bellegarde

Arrêts de report : Gare Routière, De la Molle, P+R Route des Alpes

Merci de votre compréhension.