RTM - Du 13/01/2017 au 14/01/2017

Pour permettre le bon déroulement de cette manifestation sportive, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes, de 12h30 à la fin de service :

Bus 49 :

- en direction du terminus "Réformés Canebière" par les rues Bir-Hakeim, H. Barbusse, H. Fiocca, de la République et bd des Dames.

- en direction du terminus "Canebière Bourse" par bd des Dames et les rues de la République, du Dr Avierinos, H. Barbusse, Bir-Hakeim, des Fabres.

Plan modifié

Bus 55 : déviation dans les 2 sens par rue de la République.

Plan modifié

Bus 60 : terminus déplacé au Cours J.Ballard.

Plan modifié

Bus 82 :

- en direction du terminus "Euromed Arenc" par La Canebière, les rues Albert 1er, H. Barbusse, Ste Barbe, av C. Pelletan, pl. Marceau, av C. Pelletan, bd des Dames et Quai de la Joliette.

- en direction du terminus "Pharo Catalans" à partir du Quai de la Joliette par bd des Dames, les rues Ste Barbe, H. Barbusse, Bir-Hakeim, des Fabres, Albert 1er et La Canebière.

Plan modifié

Bus 82S :

- en direction du terminus "Gare Saint Charles" par La Canebière, les rues Albert 1er, H. Barbusse, Ste Barbe et le bd C. Nédelec.

- en direction du terminus "Pharo Catalans" à partir du bd C. Nédelec par les rues Ste Barbe, H. Barbusse, Bir-Hakeim, des Fabres, Albert 1er et La Canebière.

Plan modifié

Ligne de Nuit 582 : déviation dans les 2 sens par les rues H. Barbusse, Ste Barbe et bd C. Nédelec du début de service à la fin de service.

Plan modifié