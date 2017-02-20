Trafic transport en commun : Bus secteur centre-ville : 2ème Tour Cycliste de la Provence le 23/02

Perturbation

RTM - Jusqu'au 23/02/2017.

Lignes concernées : Bus 19-21-22-23-24-24b-24T-41-44-45-47-57-60-72-73-74-83-86

Pour permettre le bon déroulement de cette manifestation sportive, la RTM s'adapte et modifie ces lignes.

Vous pouvez dès à présent consulter le dispositif prévu ici ou en cliquant sur le bouton "+d'infos rtm.fr".

Ligne(s) concernée(s)