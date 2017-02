RTM - Jusqu'au 07/02/2017.

Cet acte d'incivilité, nous oblige à modifier l'itinéraire de ces lignes par le boulevard Pierre Dramard dans les 2 sens, jusqu'à la fin de service.



Bus B2 et 97: arrêts non desservis : de l'arrêt Hôpital Nord Urgences à l'arrêt Les Fabrettes.



Bus 96: arrêts non desservis :de l'arrêt Notre Dame Limite à l'arrêt Hôpital Nord Urgences.



Ligne de Nuit 526 arrêts non desservis: de l'arrêt Hôpital Nord Urgences à l'arrêt Les Fabrettes.