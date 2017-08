RTM - Du 23/08/2017 au 20/10/2017

Ces travaux de remplacement de canalisations d'eau entre la place Lombard et la rue Aubanel nous obligent à modifier l'itinéraire de cette ligne du 23 août au 20 octobre tous les jours dès 7h40 (départ Métro Perier) jusqu' à 17h00 par rue Dumont D'Urville, av Ambroise Paré et rue Aubanel pour reprise de l'itinéraire

1 arrêt non desservi : Mairie 6-8

